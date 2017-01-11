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إصابة 5 أشخاص بينهم مسئول أمني جراء انفجار سيارة مفخخة في أبين
انفجار سيارة مفخخة بجوار مسجد في صنعاء القديمة - اليمن

إصابة 5 أشخاص بينهم مسئول أمني جراء انفجار سيارة مفخخة في أبين

الأربعاء، 11 يناير 2017 03:24 م
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أفادت مصادر يمنية بإصابة خمسة أشخاص، بينهم مسؤول أمني، ومقتل أحد مرافقيه إثر انفجار سيارة مفخخة في مدينة لودر بمحافظة أبين (جنوب) اليوم الأربعاء.

وذكرت قناة “سكاى نيوز” الإخبارية أن الانفجار وقع لحظة مرور سيارة قائد شرطة لودر بمحافظة أبين، أمين السقاف، والذي لم يتضح على الفور حجم إصابته، وما إذا كان الهجوم استهدفه شخصيا أم كان عشوائيا.

ويذكر أن محافظة أبين شهدت الأسبوع الماضي، مواجهات بين قوات الجيش اليمني ومسلحي القاعدة؛ ما أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة 10 آخرين.

وينشط تنظيم القاعدة في محافظة أبين ومدن الجنوب، حيث صعد من هجماته ضد قوات الأمن في مناطق عدة خلال الأشهر الأخيرة.

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