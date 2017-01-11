أفادت مصادر يمنية بإصابة خمسة أشخاص، بينهم مسؤول أمني، ومقتل أحد مرافقيه إثر انفجار سيارة مفخخة في مدينة لودر بمحافظة أبين (جنوب) اليوم الأربعاء.

وذكرت قناة “سكاى نيوز” الإخبارية أن الانفجار وقع لحظة مرور سيارة قائد شرطة لودر بمحافظة أبين، أمين السقاف، والذي لم يتضح على الفور حجم إصابته، وما إذا كان الهجوم استهدفه شخصيا أم كان عشوائيا.

ويذكر أن محافظة أبين شهدت الأسبوع الماضي، مواجهات بين قوات الجيش اليمني ومسلحي القاعدة؛ ما أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة 10 آخرين.

وينشط تنظيم القاعدة في محافظة أبين ومدن الجنوب، حيث صعد من هجماته ضد قوات الأمن في مناطق عدة خلال الأشهر الأخيرة.