محافظ المنيا يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بمركز ملويالأربعاء، 11 يناير 2017 03:33 م
بحث عصام البديوى محافظ المنيا ، اليوم الأربعاء بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالمركز والمدينة ، للوقوف على ما تم الانتهاء منه والمعوقات التي تتسبب في تأخر نسب التنفيذ ووضع آليات لتلافى تلك المشكلات والتسليم في الموعد المحدد .
حضر اللقاء المهندسة إيمان على رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، والمهندس إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا وإبراهيم العربي رئيس مركز ومدينة ملوي وعدد من رؤساء الوحدات القروية بالمركز.
واستعرضت رئيس الهيئة القومية الموقف التنفيذي لعدد 5 محطات للصرف الصحي على مستوى المدينة حيث تم الانتهاء من عدد 4 محطات منهم بشبكاتهم وتشغيلهم وجارى الانتهاء من محطة الرفع 2 جنوب المدينة و الانتهاء من المستجدات الخاصة بشبكة الانحدار على مستوى أحياء المدينة بخلاف مناطق أملاك الدولة إصلاح زراعي ، وقالت إنه جارى التنسيق نحو تدعيم خدمة الصرف الصحي ببعض العزب التي يمكن أن تخدم على المدينة وعلى محطة الرفع1 .
وفيما يخص مشروعات الصرف الصحي بالقرى ، قالت رئيس القومية إنه تم ال تهاء من مشروعات صرف صحي قرية المعصرة التي تخدم على محطة الرفع 1 داخل المدينة والانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية سنجرج وجارى أعمال التطهير والتشغيل .
كما ناقش المحافظ موقف مواقع محطات الرفع لقرى الاستهداف الجغرافي والتي تشمل قرى ( ابشادات ـ قصر هور ـ دروة ـ البركة الرئيسية ـ البراجيل ـ ابوقلته ـ ديروط أم نخله) .
-
وزير الصحة: ارتفاع الأسعار سيشمل 2000 صنف دوائي
وأشار عماد من خلال تصريحات للتلفزيون المصري اليوم الأربعاء، إلى انه رفض مقترحات شركات الأدوية بزيادة أسعار منتجاتهم بنسبة مشابهة لارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية، ...Wed, 11 Jan 2017 09:14:56 GMT
-
إحباط «هجمات إرهابية» بالشيخ زويد.. وتصفية 10 مسلحين - محيط
أحبطت قوات الجيش المتمركزة في كمينين عسكريين بمنطقة مفارق مربع نجد بمدينة الشيخ زويد، اليوم الأربعاء، هجومًا إرهابيا شنته عناصر تكفيرية كبيرًا تستقل ...Wed, 11 Jan 2017 10:03:13 GMT
-
أول ظهور تليفزيوني لصهر زين العابدين بن علي يثير غضب التونسيين
رفض بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي الأسبق (شقيق ليلى الطرابلسي زوجة بن علي)، بعد 6 سنوات من هروبه خارج تونس وفي أول ظهور إعلامي بقناة تلفزيونية خاصة، الإثنين 9 ...Wed, 11 Jan 2017 09:46:00 GMT
-
حسام باولو: احترم تعاقدي مع سموحة.. ومفاوضات الزمالك لا زالت قائمة
أبدى حسام باولو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تمسكه بالبقاء في النادي السكندري حتى نهاية عقده، على الرغم من مفاوضات نادي الزمالك معه. وقال باولو في ...Wed, 11 Jan 2017 10:32:24 GMT
-
القوات العراقية تسيطر على 80 % من الجانب الشرقي للموصلWed, 11 Jan 2017 10:48:36 GMT
-
تأييد التحفظ على أموال حقوقيين اثنين في «التمويل الأجنبي»
قضت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، بتأييد أمر منع كل من مزن حسن، مديرة مركز “نظرة” للدراسات النسوية والحقوقي محمد ...Wed, 11 Jan 2017 10:32:24 GMT
-
مصرع موظفة بالمعاش ائتمنت جارتها على سِرّ تحويشة العمر
كشفت مباحث الغربية بقيادة اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير المباحث، والعميد مسعد أبو سكين رئيس مباحث المديرية، غموض العثور على جثة موظفه بالمعاش- 67 عاما، فى شقتها ...Mon, 09 Jan 2017 07:02:02 GMT
-
«داعش» ينشر صور «هجوم العريش» اﻹرهابيWed, 11 Jan 2017 13:00:35 GMT
-
الحكم بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراءWed, 11 Jan 2017 12:44:28 GMT