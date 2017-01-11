بحث عصام البديوى محافظ المنيا ، اليوم الأربعاء بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالمركز والمدينة ، للوقوف على ما تم الانتهاء منه والمعوقات التي تتسبب في تأخر نسب التنفيذ ووضع آليات لتلافى تلك المشكلات والتسليم في الموعد المحدد .

حضر اللقاء المهندسة إيمان على رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، والمهندس إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا وإبراهيم العربي رئيس مركز ومدينة ملوي وعدد من رؤساء الوحدات القروية بالمركز.

واستعرضت رئيس الهيئة القومية الموقف التنفيذي لعدد 5 محطات للصرف الصحي على مستوى المدينة حيث تم الانتهاء من عدد 4 محطات منهم بشبكاتهم وتشغيلهم وجارى الانتهاء من محطة الرفع 2 جنوب المدينة و الانتهاء من المستجدات الخاصة بشبكة الانحدار على مستوى أحياء المدينة بخلاف مناطق أملاك الدولة إصلاح زراعي ، وقالت إنه جارى التنسيق نحو تدعيم خدمة الصرف الصحي ببعض العزب التي يمكن أن تخدم على المدينة وعلى محطة الرفع1 .

وفيما يخص مشروعات الصرف الصحي بالقرى ، قالت رئيس القومية إنه تم ال تهاء من مشروعات صرف صحي قرية المعصرة التي تخدم على محطة الرفع 1 داخل المدينة والانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية سنجرج وجارى أعمال التطهير والتشغيل .

كما ناقش المحافظ موقف مواقع محطات الرفع لقرى الاستهداف الجغرافي والتي تشمل قرى ( ابشادات ـ قصر هور ـ دروة ـ البركة الرئيسية ـ البراجيل ـ ابوقلته ـ ديروط أم نخله) .