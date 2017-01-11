واصلت البورصة المصرية تحطيم أرقامها القياسية لدى اغلاق تعاملات اليوم الاربعاء مدعومة بعمليات شراء مكثفة من المستثمرين الأجانب والعرب سواء المؤسسات أو الافراد، على الاسهم الكبرى والقيادية في قطاعات البنوك والعقارات، مع استمرار التفاؤل بعد أن عدلت مؤسسات دولية من تقاريرها بشأن الاقتصاد المصري معززة بنظرة ايجابية ببرنامج الاصلاح الاقتصادي التي تنفذه الحكومة والبنك المركزي.

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 9ر1 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1ر622 نقطة، بعد تداولات اجمالية بالسوق بلغت 3ر1 مليار جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي /إيجي إكس 30/ رقما قياسيا جديدا عند الاغلاق بعدما انهي التعاملات عند مستوى 13 الفا و98 نقطة، كما زاد مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة /ايجي اكس 70/ بنسبة 79ر0 في المائة لينهي التعاملات عند 85ر466 نقطة، وربح مؤشر /ايجي اكس 100/ الأوسع نطاقا ما نسبته 29ر1 في المائة ليغلق عند 46ر1135 نقطة.

وقال وسطاء بالبورصة إن الأنباء الايجابية تسود السوق في الفترة الحالية خاصة في ظل الاهتمام المتزايد من المؤسسات المالية الدولية وصناديق الاستثمار العالمية بالاقتصاد المصري بعد قرارات تحرير سعر الصرف واجراءات الاصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية في الاسابيع الاخيرة.

وكانت عدة مؤسسات دولية مثل (الايكونوميست)، و(سيتي بنك) و(صندوق فرانكلين تيمبلتون) الذي يعد أكبر صناديق الاستثمار في العالم قد أصدرت تقارير ايجابية عن الاقتصاد المصري في الأيام الماضية متوقعة عودة التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى مصر خلال عام 2017.