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مسلحون أكراد يتبنون الهجوم على نقطة أمنية بإزمير
هجوم مسلح ـ الشرطة التركية ـ ديار بكر ـ تركيا

مسلحون أكراد يتبنون الهجوم على نقطة أمنية بإزمير

الأربعاء، 11 يناير 2017 03:17 م
وكالات

أفادت قناة “العربية الحدث” الإخبارية اليوم الأربعاء بأن جماعة منبثقة من حزب العمال العمال الكردستاني تبنت الهجوم بسيارة مفخخة على نقطة أمنية في إزمير غرب تركيا الأسبوع الماضي، والتي نجم عنها مقتل شرطي وموظف بإحدى المحاكم.

وأشارت القناة إلى أن جماعة “صقور حرية كردستان” أصدرت بيانا قالت فيه إن اثنين من مسلحيها نفذا الهجوم وحذرت من شن هجمات أخرى.

يشار إلى أن مسلحين اشتبكوا مع الشرطة وفجروا سيارة ملغومة في إزمير الأسبوع الماضي بعد إيقاف سيارتهم عند نقطة أمنية، مما أسفر عن مقتل رجل شرطة وموظف بإحدى المحاكم.

ويخوض حزب العمال الكردستاني تمردا منذ ثلاثة عقود على تركيا، حيث قتل أكثر من 40 ألفا. وتصنف أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي هذا الحزب بأنه جماعة إرهابية.

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