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متهمو «فساد القمح» يسددون 533 مليون جنيه
لجنة تقصي الحقائق ـ فساد القمح‎

متهمو «فساد القمح» يسددون 533 مليون جنيه

الأربعاء، 11 يناير 2017 03:17 م

قال دفاع المتهمين في قضية “فساد القمح”، إن المتهمين سددوا الأموال العامة التي قامت بشأنها شكوى الرقابة الإدارية ضدهم، وقدرها 533 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال جلسة محكمة الجنايات، اليوم الأربعاء، لنظر قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع 18 متهمًا من التصرف في أموالهم؛ لاتهامهم في القضية، ودفع المحاميان علي الجمل وسامح المقدم، بعدم جواز نظر أمر المنع المعروض للمحكمة لسبق الفصل فيه في القضية رقم 399 لسنة 2016، حصر أموال عليا، الصادر من الدائرة السادسة جنايات القاهرة.

وأوضح الدفاع، بعد سؤال المحكمة، أن أمر المنع عن ذات الوقائع وذات المتهمين المعروضين أمام المحكمة، طالبًا رفض تأييد القرار لانعدام السبب لصدور قرار بذات الطلب، وسداد الأموال العامة التي قامت بشأنها الشكوى، مقدمين للمحكمة مستندات تفيد تحريرهم شيكات مقبولة الدعوى.

وكان جهاز الكسب غير المشروع، قرر منع 18 متهمًا وزوجاتهم وأولادهم القُصر من التصرف في أموالهم؛ لاتهامهم في قضية فساد القمح، وأرسل قرار المنع لمحكمة الجنايات إما لتأييده أو رفضه.

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