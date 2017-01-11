الاحتلال يصادق على بناء مستوطنة مكان منزل منفذ عملية الدهس بالقدسالأربعاء، 11 يناير 2017 03:19 م
صادقت بلدية الاحتلال في القدس على مخطط استيطاني جديد في القدس الشرقية، لبناء 2500 وحدة استيطانية مكان منزل منفذ عملية الدهس الشهيد الفلسطيني فادي قنبر والمنطقة المحيطة به في جبل المكبر بالقدس الشرقية.
وبحسب ما نشرته مواقع عبرية اليوم الأربعاء، ففي الوقت الذي تستعد فيه قوات الاحتلال لهدم منزل الشهيد قنبر منفذ عملية الدهس بالقرب من مستوطنة “ارمون هنتسيف”، فإن بلدية الاحتلال تستعد لبناء استيطاني جديد في المنطقة التي تسكن فيها عائلة الشهيد.
وكان الشهيد فادي قنبر قد نفذ عملية دهس بشاحنة - الأحد الماضي - ضد جنود الاحتلال في منطقة جبل المكبر في القدس المحتلة، قتل خلالها أربعة جنود إسرائيليين وأصيب أكثر من 15 آخرين بجروح متفاوتة.
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