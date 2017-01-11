ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أن الجيش السوري توصل إلى اتفاق مبدئي مع المسلحين في وادي بردى لمغادرة المنطقة.

ونقلت (سانا) عن محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم قوله اليوم الأربعاء: “إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع قادة المجموعات المسلحة في وادي بردي، من أجل تسوية أوضاع بعض المسلحين وإخراج المتبقي منهم من المنطقة باتجاه ريف إدلب”.

وأوضح المحافظ أن الاتفاق المبدئي يقضي بتسليم المسلحين أسلحتهم الثقيلة وخروج المسلحين الغرباء من وادي بردي ودخول وحدات الجيش السوري إلى المنطقة لتطهيرها من الألغام والعبوات الناسفة، تمهيدا لدخول ورشات الصيانة والإصلاح إلى عين الفيجة لإصلاح الأعطال والأضرار التي لحقت بمضخات المياه والأنابيب نتيجة اعتداءات الإرهابيين، مضيفا أن قادة المجموعات المسلحة يعملون على الضغط على المسلحين الغرباء لمغادرة منطقة وادي بردي.

وأشار إلى أنه - خلال الساعات القليلة القادمة - سيتضح إمكانية تنفيذ الاتفاق، لافتا إلى أنه تتم حاليا تسوية أوضاع العديد من المسلحين في عدد من قرى وادي بردى، ولا سيما في دير قانون ودير مقرن وكفير الزيت بعد أن رفعوا علم سوريا في هذه القرى.