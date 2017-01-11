على الرغم من أن الكثير من الرجال يقلقون من فقد شعرهم، إلا أن الصلع ربما يكون مرتبطا بالعديد من المميزات المفيدة، فبحسب دراسة، نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الرجال المصابين بالصلع يعتقد أنهم أكثر نضجا اجتماعيا وأكثر ذكاء وتعليما وصدقا مقارنة بنظرائهم من الرجال الذين تمتليء رأسهم بالشعر.

وذكر الدكتور فرانك موسكاريلا، الذي ترأس الدراسة بجامعة باري في ولاية فلوريدا الأمريكية، أن الدراسة شملت تحديد مستويات الجاذبية والعنف والرضا والنضج الاجتماعي ومجموعة من العناصر بما فيها الصدق والذكاء والوضع الاجتماعي.

وأظهرت النتائج أن الرجال الذين يكسو الشعر رأسهم سجلوا معدلات منخفضة من النضج الاجتماعي وأن الرجال الذين يتساقط شعرهم سجلوا معدلات أعلى بينما كان المصابون بالصلع أصحاب النسب الأعلى على الاطلاق في النضج الاجتماعي.