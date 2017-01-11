رداً على طرد عائلة القنبر من القدس..فلسطين تتوجه إلى "الجنائية الدولية"

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الأربعاء، إنها ستقدم شكوى إلى محكمة الجنايات الدولية، ضد قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي طرد عائلة فلسطينية من القدس المحتلة.

وأضافت الخارجية الفلسطينية - في بيان - أنها تتابع “باهتمام بالغ”، قرار وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي آرييه درعي، إلغاء إقامة 12 فرداً من عائلة “القنبر” في القدس لتنفيذ نجلها فادي عملية فدائية أدّت لقتل 4 جنود إسرائيليين وجرح آخرين.

وتابع البيان:” نتابع هذا القرار وتداعياته، مع الدول كافة، ومؤسسات الأمم المتحدة ذات الاختصاص، والمحاكم الدولية المختصة، وفي مقدمتها محكمة العدل الدولية”.

واعتبرت القرار شكلاً فاضحاً من أشكال العقوبات الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وجريمة، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

وكانت وزارة داخلية الاحتلال الإسرائيلي، قد استدعت مساء أمس، ١٢ شخصًا من عائلة الشهيد “فادي القنبر” لحضور جلسة استماع، تمهيداً لسحب تصاريح الإقامة الدائمة لهم في القدس، بموجب قرار اتَّخذه درعي.

وهاجم “القنبر” بشاحنته يوم الأحد، جنوداً للاحتلال في مستوطنة “أرمون هنتسيف” المقامة على أراضي جبل المكبر في شرق القدس المحتلة، ما أدى إلى مقتل 4 وإصابة 15 آخرين قبل استشهاده برصاص أحد حراس أمن الاحتلال.