تبدأ مديرية القوى العاملة بالقاهرة “منطقة شرق مدينة نصر”، يوم الخميس، قبول طلبات 400 فرصة عمل للمعاقين والأصحاء من الذكور والإناث وحتي استيفاء العدد المطلوب.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الاسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحًا أن الفرص تتمثل في 200 فرصة عمل على وظيفة تجميع الضفائر الكهربائية للسيارات، بشركة ليوني وايرنج سيستمز ايجيبت بالمنطقة الحرة بمدينة نصر ، والراتب 1160 جنيها ، وحوافز إنتاج 250 جنيها.

وأوضح إن الشركة توفر مميزات التأمين الطبي على أعلى مستوى والتأمين الطبي الأسري بعد مرور 3 سنوات، فضلا عن تأمين اجتماعي كامل، وبوليصة تأمين على الحياة.

ووفقًا لبيان وزعته وزارة القوة العاملة اليوم، فإن يشترط في المتقدم أن يكون حاصلا على شهادة متوسطة أو فوق المتوسطة “دبلومات أو معاهد” في كافة التخصصات، والسن يبدأ من 18 سنة، وبطاقة الرقم القومي سارية المفعول، ومقيم في محافظات القاهرة الكبري” القاهرة والجيزة والقليوبية “.

إضافة إلى أن سن المتقدمين لا يقل السن عن 22 سنة ولا يزيد عن 39 سنة، وإلا يكون من سكان الأقاليم، ويكون المؤهل الدراسي شهادة متوسطة أو فوق المتوسطة “دبلومات أو معاهد”، وأن يكون حاملا لشهادة الإعفاء من تأدية الخدمة العسكرية، وسيتم عمل مقابلات شخصية للمتقدمين بمقر الشركة.

وتقدم الطلبات شخصيًا إلى مدير منطقة قوى عاملة شرق مدينة نصر 16 عمارات الشركة السعودية - النزهة أمام دار الدفاع الجوي، وفقًا للبيان.