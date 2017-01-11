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وكالة الفضاء اليابانية تؤجل إطلاق أصغر صاروخ في العالم
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وكالة الفضاء اليابانية تؤجل إطلاق أصغر صاروخ في العالم

الأربعاء، 11 يناير 2017 03:08 م

أرجأت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية يوم الأربعاء إطلاق صاروخ صغير سيضع قمرا صناعيا في الفضاء بسبب الرياح القوية، فيما لم تقرر الوكالة متى ستحاول إطلاق الصاروخ مرة أخرى.

وكانت الوكالة تعتزم إطلاق الصاروخ إس.إس-520 الذي يبلغ طوله نحو عشرة أمتار ونصف قطره 50 سنتيمترا من مركز أوتشينورا الفضائي في جنوب اليابان في وقت مبكر يوم الأربعاء.

وسيحمل الصاروخ، الذي وصفته وسائل الإعلام بأنه أصغر صاروخ فضاء في العالم، قمرا صناعيا يزن ثلاثة كيلوجرامات وطوله 35 سنتيمترا. وسيلتقط القمر صورا للأرض ويجمع بيانات أخرى.

وأوضحت متحدثة باسم الوكالة أن تحديد موعد جديد للإطلاق يستغرق عادة يومين على الأقل.

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