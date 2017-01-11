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ننشر تكليفات السيسي لوزيري الدفاع والداخلية
الرئيبس عبدالفتاح السيسي‎

ننشر تكليفات السيسي لوزيري الدفاع والداخلية

الأربعاء، 11 يناير 2017 03:12 م
كتب - أحمد فرهود

عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم اﻷربعاء، اجتماعاً مع وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي ووزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، وكبار قادة القوات المسلحة.

ووجه الرئيس السيسي، خلال اﻻجتماع، بتقديم الرعاية الشاملة ﻷسر شهداء ومصابي العمليات اﻹرهابية.

وأكد السيسي، على ضرورة التحلي بأعلى درجات اليقظة والاستعداد القتالي، لإحباط العمليات الإرهابية.

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