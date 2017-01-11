قال المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا لكرة القدم، فيسنتي ديل بوسكي، بأنه لا يعتقد أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، يحالفه الحظ بل إنه يملك الدراية والفريق الجيد مما يجعله يقوم بمهمته بنجاح.

وفي تصريحات لصحيفة (ماركا) نشرت على موقعها اليوم /الأربعاء/، قال ديل بوسكي “لا أعتقد أن زيدان محظوظ. لديه فريق ودراية”.

ويرى ديل بوسكي أن لاعبي كرة القدم هذه الأيام لا يقدمون أداء بالشكل المطلوب، لذا إذا تمكن المدرب من تقويم هذا الأمر فستصبح الفرق أقوى.

وتأتي تصريحات ديل بوسكي بعد يوم من تلك التي أدلى بها زيدان، وقال فيها إنه يعلم أن الحظ يحالفه منذ مولده وأن ذلك سبب نجاحه كلاعب ومدرب.