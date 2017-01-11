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إضراب شامل يشل المرافق الحياتية بمناطق 1948
اضراب شامل في الخليل

إضراب شامل يشل المرافق الحياتية بمناطق 1948

الأربعاء، 11 يناير 2017 03:06 م
متابعات

شهدت مختلف المدن والبلدات العربية في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، إضرابا شاملا منذ صباح اليوم الأربعاء.

وحسب بيان صدر عن لجنة المتابعة العربية في مناطق 48، فإن الإضراب يأتي احتجاجا على قيام الحكومة الإسرائيلية بهدم 11 منزلا بمدينة قلنسوة وتشريد قاطنيها، وتنديدا باستمرار جرائم الهدم الإسرائيلية التي تستهدف المجتمع العربي.

وعم الإضراب الشامل، جميع البلدات العربية في الداخل الفلسطيني، وشمل جميع المرافق الحياتية وبضمنها جهاز التربية والتعليم والمدارس بمختلف المراحل والحكم المحلي العربي، والمحال التجارية والمؤسسات والمرافق العامة والخاصة أبوابها.

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