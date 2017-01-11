بوساطة أمنية.. الكفن ينهى ثأر عائلتى "الزير" و"جاد" بالبدرشينالأربعاء، 11 يناير 2017 03:12 م
قدمت عائلة جاد الكفن لعائلة الزير بمركز شباب مدينة البدرشين الواقعة بجنوب الجيزة تحت رعاية برنامج حق عرب الذى يقدمه الاعلامى محسن داود والتى حضرها أكثر من 3 الاف من اهالى جنوب الجيزة، بحضور اللواء أحمد زغلول نائب مدير المخابرات الحربية ، والشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الاوقاف بالجيزة ، فقد
وحضر الجلسة النائب صبحى الدالى، النائب بكر ابوغريب ، الشيخ رفعت عبدالحميد مديرعام باوقاف بالجيزة ، والمهندس محمد عكاشه صاحب مجموعة الانتشار السريع ، وشاعر العرب محمد عبدالظاهر والذى قام بالربط و تقديم فقرات الصلح ، وتحت رعاية كلا من الاعلامى محسن داود والحاج احمد بيومى ابورمضان ، الحاج محمد ابوبدوى ، الحاج سامح ابوعزام ، بوجود مجلس التحكيم وهم الحاج محمود ابوساعد ،الحاج محمود عبدالغفار ابوعزام ، الحاج صلاح ابوغريب ، الحاج فوزى ابوخضر ، الحاج احمد الشقيفى ،الحاج طارق شديد الديب .
بدأت الجلسة العرفية بتلاوة القرأن الكريم ثم كلمة الاعلامى محسن داوود راعى الجلسة ، تلاه كلمة اللواء احمد زغلول نائب مدير المخابرات الحربية والذى تحدث عن دور المصالحات العرفية فى حل الخلافات الثأرية وتحدث عن جزاء العفو والصفح والتسامح ، ثم تحدث الشاعر محمد عبدالظاهر وتلى قصيدة أثرت فى الحاضرين .
في السياق شاركت وزارة الداخلية بقوة فى الجلسة العرفية بالتعاون مع برنامج حق عرب لتأمين الجلسة والمساهمة فى انهاء الصلح بين العائلتين ، وقد تصالح العائلتين صلح أبيض وتلا القسم على العفو والتصافح فيما بينهما .
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