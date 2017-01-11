نشرت وسائل إعلام أفغانية أول مقطع فيديو يظهر موقع تفجير قندهار، الذي راح ضحيته مسؤولون ودبلوماسيون رفيعو المستوى تجمعوا لاستقبال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة جمعة الله الكعبي الذي كان يزور المدينة لتدشين دار الأيتام.

السفير كان يزور قندهار ليفتتح رسميا دارًا للأيتام عندما وقع الانفجار.

وقال مسئولون أفغان اليوم الاربعاء :”إن عدد القتلى مرشح للارتفاع”.

وأعلنت الإمارات استشهاد خمسة من دبلوماسييها هم:

أحمد كليب عبدالرحمن الطنيجي

عبدالله محمد عيسى الكعبي

محمد علي البستكي

أحمد راشد المزروعي

عبدالحميد سلطان الحمادي

وأكدت المصادر الأفغانية حتى الآن مقتل:

• عبد علي شمسي، نائب حاكم قندهار

• نذير ياما القريشي، دبلوماسي أفغاني في الولايات المتحدة

• شاه أحمد السيد، رئيس الشؤون الخارجية في محافظة قندهار

• باز محمد جوزجاني، نائب برلماني

• سراج الدين سفاري، عضو مجلس الشيوخ الأفغاني عن هرات

على رأس جرحى التفجير سفير دولة الإمارات جمعة الكعبي، محافظ قندهار همايون عزيزي، القنصل العام لدولة الإمارات، هاشم كرزاي، ابن عم الرئيس السابق حامد كرزاي.

إضافة إلى شكيب، رئيس مكتب حاكم قندهار. الصديق موماند، رجل أعمال محلي.