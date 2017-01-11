صرح م. هشام والى مؤمن، عضو مجلس النواب، بأنه جارى التفاوض مع مجموعة من النواب لتكوين تكتل ضد الصناديق الخاصة والحسابات والهيئات الخاصة والمطالبة بإلغائها، لاسيما وان التقرير الأخير الذى عرضته الحكومة باللجنة بخصوص حجم وعدد الصناديق الخاصة...كالقشة التى قسمت ظهر البعير.

أضاف بان هناك تجاوبا كبيرا من جانب السادة النواب ورؤساء هيئات برلمانية، اللذين ابدوا استعدادهم لعقد مؤتمر صحفى لعرض تفاصيل هذا التكتل وعرض مشروع القانون الذى قم من النائب هشام والى و80 عضو اخرين بشأن إلغاء الصناديق الخاصة.

وتقدم النائب بمشروع قانون لتعديل قانون 53لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة، ومشروع اخر مرتبط به بشأن “تشكيل لجنة عليا لحصر الصناديق والحسابات الخاصة”، وتمت مناقشته بلجنة الخطة والموازنة، وانتهى الامر الى اعداد تقرير من جانب اللجنة، لكن لم يتم الى الان احالته الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وتقدمنا باكثر من طلب استعجال لنظر مشروع القانون، إلا انه لا توجد استجابة، مما دفعنا لتكوين هذا التكتل ضد الصناديق الخاصة.