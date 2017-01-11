أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج انتهاء مديرية الطرق والنقل بالمحافظة من أعمال رصف ورفع كفاءة 37 طريقا وشارعا بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بتكلفة إجمالية من خطة العام المالى 2016 / 2017 بلغت 20 مليونا و350 ألف جنيه.

وقال المحافظ -فى تصريحات اليوم الأربعاء- إن أعمال الرصف تمت بإجمالي أطوال بلغ 2ر49 كيلو متر وشملت جميع مراكز المحافظة وبخاصة رصف الطرق الترابية المحيطة بالقرى، لافتا إلى أن ذلك يأتى فى إطار خطة الحكومة وتوجيهات رئيس الجمهورية بتطوير القرية المصرية ورصف الطرق الترابية والطرق الفرعية المحيطة بها وربطها بالطرق الرئيسية والسريعة وإستكمال شبكة الطرق بين مختلف قرى و مدن ومحافظات الجمهورية.