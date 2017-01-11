تحدثت الطالبة بكلية الزراعة جامعة القاهرة، “منة الله”، عن تفاصيل تحرش أحد أساتذة مادة الاجتماع بالكلية بها وبغيرها من الطالبات، موضحة أنه لم يعلق النتيجة حتى تضطر الطالبات للذهاب إلى مكتبه والحصول عليها بأنفسهن حتى يتمكن من أداء فعلته غير الاخلاقية.

وقالت في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح دريم” المذاع على شاشة “دريم” اليوم الأربعاء، إنه راجع الامتحان معها وحاول الإمساك بيدها ووضع يده على كتفها فقامت بصده وتركته ورحل، متابعة “البجاحة انه خرج ورايا من المكتب ونده عليا عشان يكمل مراجعة الامتحان، مشيرة إلى أنها نشرت الموقف الذي حدث معها على جروب الكلية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وأن عميد الكلية أكد اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذا الأستاذ وانها لن تراه مجددا في الجامعة.