"المالية":عرضنا على "الوزراء" أهم النقاط المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصاديالأربعاء، 11 يناير 2017 03:17 م
أعلن الدكتور عمرو الجاري وزير المالية أنه عرض خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل أهم النقاط المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالمالية العامة والبعد الاجتماعي في الموازنة وقطاع الطاقة والعجز الاولي النهائي وحجم الحصيلة الضريبية والاحتياطى الدولاري وأمور أخرى تمهيدا لإرسال الاتفاقية مع الصندوق إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتمادها وإرسالها إلى مجلس النواب.
وقال الوزير ، في تصريحات له عقب الاجتماع اليوم ، ” إن مصر حققت المستهدفات المقررة في البرنامج،مشيرا إلى أن الإتفاقية لم تتأخر حيث أنها صادفت موسم الإجازات في نهاية العام وتم العرض على رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ثم ارسالها الى رئيس الجمهورية ونوه بأن التأخير كان في لوجستيات الوقت .
وأوضح أنه عرض على المجلس ما تم تحقيقه في أول 6 أشهر من البرنامج ، مشيرا إلى أن العجز بلغ 5 في المائة مقابل 2ر6 في المائة في نفس الفترة في العام الماضي بانخفاض 3ر1 في المائة مقابل 5ر2 في العام الماضى .
وأوضح أن الإيرادات الضريبية قريبة من المستهدف من النصف الاول من العام في حدود 180 مليار جنيه.
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