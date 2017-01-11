قال جهاز حماية المنافسة انه لم يكن يستهدف الشهرة من تفجيره لقضية مخالفة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لقانون حماية المنافسة،، مؤكدا انه فحص منذ نشأته نحو ما يقرب من 156 قضية ما بين بلاغات ودراسات وآراء استشارية، استطاع خلالها أن يثبت 34 مخالفة لقانون حماية المنافسة من بينهم 26 مخالفة منذ عام 2012 بواقع 76% من إجمالي المخالفات.

وأضاف الجهاز في بيان له ان أبرز المخالفات التي أثبتها الجهاز، كانت مخالفة الشركة المصرية للاتصالات لقانون حماية المنافسة بمنعها شركات الإنترنت من الإنتاج جزئيًّا من خلال تنفيذ خطة إحلال شبكة البنية التحتية اللازمة لتوفير خدمة الإنترنت واستبدال كابلات النحاس بالألياف الضوئية دون إخطار الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت أو الاتفاق معها، وكذلك مخالفة الشركات الثلاث المنتجة للجلوكوز باتفاقها على رفع الأسعار، بالإضافة إلى إحالة القضية الخاصة بشركة النساجون الشرقيون إلى النيابة العامة بتهمة الممارسات الاحتكارية.

ولفت البيان إلى أن الجهاز أكبر أربع شركات لتوزيع الأدوية للنيابة العامة، والتي أحالتها إلى المحكمة الاقتصادية، وكان من أبرز القضايا أيضا تحويل أكبر شركتين لإنتاج الأسمدة و24شركة لتوزيع الأسمدة للنيابة العامة، والتي بذل الجهاز فيها مجهودا كبيرا، فضلا عن إحالة 24 شركة عاملة بسوق الدواجن غيرها من القضايا التي لا يمكن إلمامها جميعا.

ونوه الجهاز بأن دوره إحالة القضايا للنيابة بعد ثبوت المخالفة، اما الأحكام القضائية فهي مسئولية المحكمة الاقتصادية وفقا لما أقره القانون.

وأشار الجهاز إلى أن تحركه ضد “الكاف” وغيره من القضايا كان ايمانا بالدور المنوط به بمراقبة الأسواق وفحص الحالات الضارة بالمنافسة، ولإيمانه أيضا بالمسئوليات التي ألقيت على عاتقه بغض النظر عن مصلحة المتنافسين ولكن من أجل اقتصاد أقوى يقوم علي مراعاة المنافسة.