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الكرملين ينفي جمع موسكو لمعلومات حساسة عن كلينتون وترامب
هيلاري كلينتون ودونالد ترامب

الكرملين ينفي جمع موسكو لمعلومات حساسة عن كلينتون وترامب

الأربعاء، 11 يناير 2017 01:08 م
وكالات

نفى دميتري بيسكوف، المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية، أن يكون الكرملين يقوم بجمع معلومات حساسة عن هيلاري كلينتون أو دونالد ترامب، واصفا ما تردد عن ذلك بالهراء والتلفيق.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء ” إن الكرملين لا يجمع معلومات حساسة والرئيس الروسي يعمل على بناء العلاقات مع الشركاء الغربيين بما يصب في مصلحة روسيا والشعب الروسي ومصلحة العالم والاستقرار والأمن”.

وأكد بيسكوف أن موسكو تعتبر التصريحات المتعلقة بجمع معلومات حساسة تخص الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، هي محاولة للإضرار بالعلاقات الثنائية.

يُذكر أن قناة “سي إن إن” نقلت عن مسئولين أمريكيين أن وكالات الاستخبارات الأمريكية أخبرت الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما والرئيس المنتخب دونالد ترامب بوجود شكوك لديها حول بعض العملاء الروس يجمعون معلومات حساسة عن ترامب وكلينتون.

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