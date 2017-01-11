حقق النجم تامر حسني 7 ملايين مشاهدة بأحدث أغانيه المصورة فيديو كليب «يا مالي عيني»، بعد طرحه على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” في سبعة أيام.

وبهذه المشاهدة استطاع تامر حسني أن يحقق في كليبه الجديد مليون مشاهدة يوميا وهو الرقم الذي يعد قياسيًا.

“يا مالي عيني”، كلمات تامر حسني، ألحان عبد الرحمن شوقي، توزيع وميكساج جلال الحمداوي، والفيديو كليب من إخراج حسام الحسيني.

ومن جهة أخرى يخوض تامر السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “وعلى رأي المثل”، والذي من المقرر أن يبدأ في تصويره خلال الأيام المقبلة.