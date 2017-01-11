وجهت الفنانة مي سليم، رسالة حب لفريق عمل مسلسل “الأب الروحي”، الذي من المقرر عرضه 15 يناير على قناة “دي إم سي”، حيث نشرت صورة لكل أعضاء فريق عمل المسلسل.

وعلقت مي سليم على الصورة، قائلة: “الأب الروحي زعلانة أوي إني خلصت بجد كانت أحلى أيام وأنا في التصوير.. بجد عيلة واحدة وبشكر كل واحد منهم وبشكل المخرج العظيم بيتر ميمي والمؤلف المميز هاني سرحان.. ومدير التصوير الجامد جدًا حسين عسر.. والمنتج الجبار.. وللي قلبة جامد على العمل الكبير دة المنتج ريمون مقار واللي تعب معنا عشان العمل دة يطلع تامر حمزة.. وكل واحد في المسلسل الأب الروحي بحبكوا أوي هتوحشوني”.

“الأب الروحي”، من بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، مي سليم، أحمد عبد العزيز، عايدة رياض، أحمد فلوكس، من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي”، وقصة المسلسل مستوحاة من الفيلم العالمي العراب.