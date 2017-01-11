الفلبين تأمل اكتمال ميثاق شرف بحري لآسيان والصين هذا العام

قال وزير خارجية الفلبين برفكتو ياساي يوم الأربعاء إن بلاده تأمل في استكمال ميثاق شرف لدول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين بشأن بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه بحلول منتصف هذا العام.

وأضاف في مؤتمر صحفي “بينما نتحدث نواصل إجراء مشاورات مع كبار مسؤولينا -دون المستوى الوزاري- وهذه المحادثات مستمرة.”

ومضى قائلا “هذا على وجه التحديد هو السبب في أننا نأمل أن نتمكن من الوصول إلى ميثاق شرف بحلول منتصف 2017.”

ويجري إعداد ميثاق الشرف منذ عام 2002 لكنه تعطل مرارا وقال ياساي إن بعض الأحداث حالت دون الانتهاء منه.

وأضاف الوزير أن الصين “متعاونة جدا” في دفع ميثاق الشرف.