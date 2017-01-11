كشفت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، عن أن المجلس عرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي فكرة أن يكون عام 2017 هو عام المرأة وهو بدوره وافق ورحب كثيرا بالأمر، مشددة على أنه سيتم إطلاق هذا العام في شهر مارس بالتزامن مع أعياد المرأة داخليا وعالميا ومنها عيد الأم.

وقالت في حوارها ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، إن المجلس أعد دراسات بحثية لمواجهة الظواهر السلبية في المجتمع خلال عام المرأة، خاصة بعد تحقيق إنجازات كثيرة للغاية خلال عام 2016، مثل حملة طرق الأبواب لتوعية المواطنين في أكثر من 400 قرية خلال عام.