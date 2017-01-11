نشرت المطربة الأمريكية مادونا صورة تجمعها بالرئيس الأمريكى المنتهية ولايته بارك أوباما، عبر حسابها على موقع تبادل الصور “انستجرام”.

وعلقت مادونا على الصورة قائلة: “وداعا سيدى الرئيس، لن يكون هناك واحد آخر مثلك، بارك أوباما كنت الملك بين الرجال”.

وكان الرئيس الأمريكى باراك أوباما، ودع الحياة السياسية فى الولايات المتحدة بعد ولايتين فى البيت الأبيض وفى سن الخامس والخمسين عاما، بخطاب ألقاه اليوم، والذى سيسلم السلطة فى 20 يناير الجارى للجمهورى دونالد ترامب