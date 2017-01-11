تسريب 5 امتحانات للصف الثاني الثانوي في الدقهليةالأربعاء، 11 يناير 2017 01:05 م
شهدت مدرسة نوسا الثانوية في مركز أجا بالدقهلية، تسريب 5 مواد امتحانات للصف الثاني الثانوي، هي اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، ومادتين أخريين.
تلقى اللواء مجدي كوميري مدير المباحث العامة بالدقهيلة، إخطارًا بأنة اثناء تواجد حارس المدرسة فوجي بحضور شقيق الطالبة شروق خ ع 17 سنة، وطلب منة الحصول علي باقي المواد المسربة وحينما استعلم منة الحارس عن الأمر، أطلعه شقيق الطالبة على الإجابة النموذجية لبعض المواد الأخرى، فاصطحبه إلى قسم شرطة أجا، وتم تحرير محضر بواسطة المقدم عمرو بكر.
بالفحص والتحريات تبين أن وراء تسريب الامتحانات، موظف في الادارة التعليمية يدعي عادل متولي وعبدالله عبد الغني موظف بالمدرسة، وقام العميد محمد شرباش رئيس مباحث الدقهلية بعرض المحضر وأوراق الإجابة علي النيابة العامة واستدعاء وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية الذي اطلع علي أوراق الإجابة وتبين أنها مطابقة لنماذج امتحانات الصف الثانوي للمحافظة.
كما تبين تسريب امتحان مادة اللغة العربية الذي أداه الطلاب منذ عدة أيام، وتم تغيير باقي المواد التي لم تمتحن، وقررت النيابة استدعاء الموظفين للتحقيق وطلبت التحريات حول الواقعة.
-
مصرع موظفة بالمعاش ائتمنت جارتها على سِرّ تحويشة العمر
كشفت مباحث الغربية بقيادة اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير المباحث، والعميد مسعد أبو سكين رئيس مباحث المديرية، غموض العثور على جثة موظفه بالمعاش- 67 عاما، فى شقتها ...Mon, 09 Jan 2017 07:02:02 GMT
-
12 فبراير.. بدء محاكمة 47 متهماً في «هجوم حلوان»
حددت محكمة استئناف القاهرة، 12 فبراير المقبل، كأولى جلسات محاكمة 47 متهما بالهجوم على أفراد دورية تابعة لقسم شرطة حلوان وقتل 7 أفراد شرطة وضابط كانت متواجدة داخل ...Wed, 11 Jan 2017 08:15:48 GMT
-
تقتل طفلها بطريقة وحشية لاعتقادها أنه متلبس بروح هتلر
قامت سيدة أميركية بطعن طفلها ذو الـ3 سنوات، بعد يوم من عيد الميلاد في عام 2015، وبعد أن تأكدت من موته، لفّت جسده الصغير في ورق وأدخلته طريحا على ظهره في الحقيبة ورمته ...Wed, 11 Jan 2017 08:02:46 GMT
-
ضبط سكرتير عام حي «شرق اﻹسكندرية» بتهمة الرشوة
ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، سكرتير عام حى شرق الإسكندرية وآخرين، من بينهم أحد الأشخاص منتحلا صفة ضابط بالرقابة الإدارية. يأتي ذلك عقب تقاضيهم مبلغ 800 ألف جنيه على ...Wed, 11 Jan 2017 08:15:48 GMT
-
بالصور.. عقد قران مؤمن زكريا بحضور عدد كبير من نجوم الرياضة
احتفل مؤمن زكريا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني، مساء اليوم الثلاثاء، بعقد قرانه، الذي أقيم بدار مناسبات مسجد حسن الشربتلى في التجمع ...Wed, 11 Jan 2017 08:15:48 GMT
-
بالصور.. "داعش" يلقي رجلا من أعلى مبنى في الموصل
قام تنظيم “داعش” الإرهابي بتنفيذ حكم بالإعلام على شاب من خلال إلقائه من أعلى مبنى في الموصل، بعد اتهامه بالمثلية الجنسية، وذلك عقب قراءة عناصر التنظيم التهم ...Wed, 11 Jan 2017 08:02:46 GMT
-
مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بطريق الكريمات
لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون في حادث تصادم بين 3 سيارات ميكروباص ونقل بسبب السرعة الزائدة، بالطريق الدولي بأطفيح، وتم نقل الضحايا و المصابين إلى المستشفيات، وأمر ...Wed, 11 Jan 2017 06:45:57 GMT
-
اليوم.. العسكرية تحكم في اتهام بديع و33 آخرين بـأحداث العريش - محيط
تصدر المحكمة العسكرية، اليوم الأربعاء، حكمها على محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و33 آخرين في قضية «أحداث العريش» المتهم فيها بديع بقيادة جماعة…Wed, 11 Jan 2017 06:28:48 GMT
-
شاكر: لا زيادة فى أسعار الكهرباء.. وبرنامج لرفع الدعم تدريجيًاWed, 11 Jan 2017 07:18:14 GMT