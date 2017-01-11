شهدت مدرسة نوسا الثانوية في مركز أجا بالدقهلية، تسريب 5 مواد امتحانات للصف الثاني الثانوي، هي اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، ومادتين أخريين.

تلقى اللواء مجدي كوميري مدير المباحث العامة بالدقهيلة، إخطارًا بأنة اثناء تواجد حارس المدرسة فوجي بحضور شقيق الطالبة شروق خ ع 17 سنة، وطلب منة الحصول علي باقي المواد المسربة وحينما استعلم منة الحارس عن الأمر، أطلعه شقيق الطالبة على الإجابة النموذجية لبعض المواد الأخرى، فاصطحبه إلى قسم شرطة أجا، وتم تحرير محضر بواسطة المقدم عمرو بكر.

بالفحص والتحريات تبين أن وراء تسريب الامتحانات، موظف في الادارة التعليمية يدعي عادل متولي وعبدالله عبد الغني موظف بالمدرسة، وقام العميد محمد شرباش رئيس مباحث الدقهلية بعرض المحضر وأوراق الإجابة علي النيابة العامة واستدعاء وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية الذي اطلع علي أوراق الإجابة وتبين أنها مطابقة لنماذج امتحانات الصف الثانوي للمحافظة.

كما تبين تسريب امتحان مادة اللغة العربية الذي أداه الطلاب منذ عدة أيام، وتم تغيير باقي المواد التي لم تمتحن، وقررت النيابة استدعاء الموظفين للتحقيق وطلبت التحريات حول الواقعة.