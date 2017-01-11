وزير القوى العاملة: صفحة لذوي الإعاقة على موقع الوزارة لعرض مشاكهمالأربعاء، 11 يناير 2017 01:03 م
وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، مدير مركز المعلومات بالوزارة، عمل آلية للتواصل الاجتماعي مع ذوي الإعاقة علي مستوي الجمهورية بتصميم صفحة لهم علي الموقع الرسمي للوزارة ، لتسهيل التواصل معهم وعرض مشاكلهم أولا بأول للعمل علي حلها ، فضلا علي عقد لقاء شهري مع الوزير لعرض المعوقات التي تقابلهم في حياتهم اليومية في مختلف المجالات لحلها مع الوزراء المعنيين، وذلك لتحقيق سرعة في الأداء لمواجهة جميع المشكلات.
جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة بمكتبه بديوان عام الوزارة بممثلين عن ذوي الاحتياجات الخاصة وفقا لطلبهم ، بحضور المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة جانبا من اللقاء ، واستمع لبعض مقترحاتهم وأبدى إستعداده للتعاون التام مع تلك المقترحات.
وقرر الوزير تصميم إستمارة حصر لأعداد راغبي العمل من ذوي الإعاقة ووضعها على الموقع الرسمي للوزارة ،كبداية لتكون لهم قاعدة بيانات كاملة ، لتوجيههم للوظائف المناسبة وفقا لنوع الإعاقة والسن والمؤهل، فضلا عن عمل بروتوكولات مع الجهات المعنية والشركات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني بهدف تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة علي مهن وحرف تتناسب مع حالة كل فرد لدخولهم سوق العمل مدربين ومؤهلين علي المهن المطلوبة لسوق العمل داخليا وخارجيا ، بإعتبارهم فئة مساهمة فى الإنتاج القومي ولديها إرادة عظيمة ورغبة حقيقية فى العمل وتحقيق الذات.
كما وافق الوزير على إطلاق مبادرة تحت اسم “شكرا” للتعاون مع روابط معاقي مصر ووزارة القوي العاملة لتحفيز الشركات على استيفاء نسبة الـ 5% المقررة قانونا لتعيين المعاقين ، مؤكدا أنه سيقوم بتكريم الشركات التي ستقوم بإستيفاء هذه النسبة في احتفال يقام بصفة دورية ، مقترحا منح هذه الشركات امتيازات معينة لتحفيزهم علي استيفاء هذه النسبة.
وأكد “سعفان” أن مفتشي العمل بالوزارة ومديرياتها بالمحافظات يعملون بكل جهد للتحقق من إلتزام المنشآت بتشغيل نسبة الـ 5% من ذوي الإحتياجات الخاصة، مشددا على الحرص على أن تكون التعيينات في تلك المنشات تعيينات فعلية وأى منشاة مخالفة سيتم تطبيق قانون العمل عليها.
وقال إن الشركات والمنشأة والجهات عليها مسئولية اجتماعية في تعيين ذوي الإعاقة وتهيئة مناخ العمل بما يتناسب معهم ، مضيفا أن الوزارة قامت بتكريم بعض الشركات الملتزمة بتعيين نسبة الـ 5% في اليوم العالمي للمعاق ، وذلك تقديرا لدورهم في إدماج ذوى الإحتياجات الخاصة في العمل ، وتحفيزا للشركات الأخرى أن تحذو حذوها .
حضر اللقاء عمرو عبد القادر نصار، رئيس لجنة الإعاقة بالمجلس الوطنى للشباب، وأبو اليزيد رزق أحمد، رئيس رابطة شباب شبرا لذوي الإعاقة ، ووائل حلمي متولي الجزار، رئيس رابطة المعاقين بالجيزة وبطل مصر في رفع الأثقال ، ومحمد محمد إسماعيل رئيس لجنة الإعاقة بحزب الوفد ، ومصطفى عبد الهادي عبده سكرتير عام اللجنة ، ومروة عبد المنعم إمام سكرتير مساعد اللجنة ، وخلود محمود محمد ، وسلوى عبد المطلب عبد العزيز سكرتيري مساعد اللجنة.
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