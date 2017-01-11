بالصور.. "داعش" يلقي رجلا من أعلى مبنى في الموصل

قام تنظيم “داعش” الإرهابي بتنفيذ حكم بالإعلام على شاب من خلال إلقائه من أعلى مبنى في الموصل، بعد اتهامه بالمثلية الجنسية، وذلك عقب قراءة عناصر التنظيم التهم ...