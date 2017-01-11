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الأربعاء 11 يناير 2017 12:10 مساءً
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محلب يتفقد مشروع الطريق الحر الجديد «شبرا - بنها»
المهندس ابراهيم محلب‎

محلب يتفقد مشروع الطريق الحر الجديد «شبرا - بنها»

الأربعاء، 11 يناير 2017 12:54 م

بدأ المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بمشروع الطريق الحر الجديد “شبرا- بنها” الموازي لطرق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، بصحبة قيادات هيئة الطرق والكباري.

ويناقش محلب خلال جولته مستجدات المشروع والموقف الحالى له، وطرق تذليل معوقات التنفيذ فى موعده.

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