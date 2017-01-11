قالت متحدثة باسم رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني اليوم الأربعاء إنه خضع لقسطرة عاجلة في القلب بعدما شعر بالتعب أثناء عودته من باريس الثلاثاء.

وقالت المتحدثة فلامينيا لاييس إن رئيس الوزراء (62 عاما) الذي تولى منصبه الشهر الماضي خلفا لماتيو رينتسي صار في حالة جيدة بعدما دخل مستشفى جيميلي في روما.

وقال مصدر في المستشفى إن القسطرة أجريت مساء الثلاثاء. ولم يتوفر على الفور مزيدا من التفاصيل بشأن الحالة الصحية لرئيس الوزراء.

والتقى جنتيلوني بالرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند في باريس يوم الثلاثاء وكان من المقرر أن يتوجه إلى لندن يوم الخميس للقاء رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وشكل جنتيلوني -وهو من الحزب الديمقراطي المنتمي ليسار الوسط- حكومته بعدما تنحى رينتسي في أعقاب خسارة ساحقة في استفتاء على إصلاحات دستورية رئيسية كان قد اقترحها.