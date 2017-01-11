استقبل الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، شون أوفيرجيل، رئيس البرلمان الأيرلندي، والوفد البرلماني المرافق له، والذي يزور مصر حاليا، لبحث سبل التعاون بين مصر وأيرلندا في عدد من المجالات منها الزراعة والإنتاج الحيواني.

وأكد وزير الزراعة أهمية العلاقات التي تربط بين البلدين، خاصة في المجال الزراعي، والمجالات المتعلقة بالبحث العلمي الزراعي وتبادل الخبرات في هذا المجال.

وقال فايد إن الجانب الأيرلندي طالب بفتح الباب لتصدير الماشية من أيرلندا إلى مصر كما كان في السابق، حيث كانت ايرلندا تصدر إلى مصر حوالي 255 ألف رأس ماشية سنويا، لافتا إلى أن مصر ترحب بهذا التعاون، مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بمعايير الأمان والسلامة والجودة وهو الأمر الذي تحرص عليه مصر حفاظا على سلامة المواطنين.

واقترح وزير الزراعة على الجانب الأيرلندي، أن يشمل التعاون أيضاً فتح الباب للشركات الأيرلندية للعمل في مجال إنتاج البذور والتقاوي في مصر، مما يساهم بشكل كبير في زيادة الانتاج المحلي منها، كذلك زيادة الصادرات المصرية منها إلى لخارج، لافتا إلى أن القيادة السياسية في مصر والحكومة الحالية عملت على تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتقديم التسهيلات اللازمة لتشجيع المستثمرين خاصة في المجال الزراعي.

وأكد فايد للجانب الأيرلندي أن مصر تمتلك مشروعين قوميين يتم تنفيذهما حاليا، يتمثلان في مشروع تنمية الإنتاج الحيواني في مجال اللحوم والألبان ومنتجاتهما، فضلا عن المشروع القومي لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، مشيرا إلى أن هناك اهتماما كبيرا أيضا بمجال الثروة السمكية وتنميتها وإنشاء مزارع للأسماك.

وأكد وزير الزراعة أن مصر ترحب أيضا بالتعاون مع الجانب الأيرلندي في مجال البحوث الزراعية من خلال مركز البحوث الزراعية في مصر ونظيره بإيرلندا، خاصة وأن الجانب الأيرلندي لديه اهتمام خاص بمجال بحوث وعلوم الغذاء.‎