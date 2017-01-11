عداوة جديدة بين ميسى ورونالدو يكشفها تصويت جائزة الفيفاالأربعاء، 11 يناير 2017 12:58 م
فاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أسطورة نادي ريال مدريد الإسباني، بجائزة أفضل لاعب في العالم 2016، خلال حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والذي أقيم مساء يوم الإثنين في مدينة زيوريخ بسويسرا.
وكشفت تقارير صحفية عالمية، عن أصوات الصحفيين والمدربين وقادة المنتخبات الوطنية لأفضل لاعب في العالم 2016، والتي شهدت عدم تصويت الثنائي الأفضل خلال السنوات الماضية ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لبعضهم البعض.
وأشارت التقارير إلى أن أفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو أعطى أصواته لزملائه في ريال مدريد، جاريث بيل، ولوكا مودريتش، وسيرجيو راموس، بينما صوت ليونيل ميسي لزملائه في برشلونة، لويس سواريز، أندريس إنييستا، ونيمار.
وفي إنجلترا صوت قائد المنتخب واين روني إلي زميله السابق في مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، ولويس سواريز، وجيمي فاردي، بينما المدير الفني للأسود الثلاثة ساوثجيت صوت للثلاثي، كريستيانو رونالدو، وأنطوان جريزمان، ونجولو كانتي.
وذهبت أصوات سيرجيو راموس قائد منتخب إسبانيا، إلي زميله في الفريق كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، وأندريس إنييستا، بينما خوان انطونيو مدرب منتخب تشيلي أعطي أصواته لمواطنه أليكسس سانشيز، وترك الخيارات الأخرى فارغة.
والغريب في جائزة الفيفا هذا العام أن أصوات بلاد مالطا، ومونتسيرات، وبورتوريكو، والصومال، وأوروجواي، لم تذهب إلي البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي.
-
مصرع موظفة بالمعاش ائتمنت جارتها على سِرّ تحويشة العمر
كشفت مباحث الغربية بقيادة اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير المباحث، والعميد مسعد أبو سكين رئيس مباحث المديرية، غموض العثور على جثة موظفه بالمعاش- 67 عاما، فى شقتها ...Mon, 09 Jan 2017 07:02:02 GMT
-
ضبط سكرتير عام حي «شرق اﻹسكندرية» بتهمة الرشوة
ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، سكرتير عام حى شرق الإسكندرية وآخرين، من بينهم أحد الأشخاص منتحلا صفة ضابط بالرقابة الإدارية. يأتي ذلك عقب تقاضيهم مبلغ 800 ألف جنيه على ...Wed, 11 Jan 2017 08:15:48 GMT
-
12 فبراير.. بدء محاكمة 47 متهماً في «هجوم حلوان»
حددت محكمة استئناف القاهرة، 12 فبراير المقبل، كأولى جلسات محاكمة 47 متهما بالهجوم على أفراد دورية تابعة لقسم شرطة حلوان وقتل 7 أفراد شرطة وضابط كانت متواجدة داخل ...Wed, 11 Jan 2017 08:15:48 GMT
-
وفاة حفيد آخر سلطان عثماني في نيويورك
تم تشييع جثمان الرئيس الـ 44 من الأسرة العثمانية، عثمان بايزيد عثمان أوغلو في وقت متأخر من يوم الإثنين في مدينة نيويورك. وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد أيوب سلطان في ...Wed, 11 Jan 2017 07:49:50 GMT
-
بالصور.. "داعش" يلقي رجلا من أعلى مبنى في الموصل
قام تنظيم “داعش” الإرهابي بتنفيذ حكم بالإعلام على شاب من خلال إلقائه من أعلى مبنى في الموصل، بعد اتهامه بالمثلية الجنسية، وذلك عقب قراءة عناصر التنظيم التهم ...Wed, 11 Jan 2017 08:02:46 GMT
-
مصر ترد «وديعة تركية» بمليار دولار خلال أيام
قالت صحيفة “الجريدة” الكويتية، نقلًا عن مصدر حكومي مسؤول، إن مصر سددت منذ أيام 700 مليون دولار، لمصلحة نادي باريس، كجزء من مديونيات القاهرة للنادي، والتي تبلغ نحو ...Wed, 11 Jan 2017 07:32:50 GMT
-
مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بطريق الكريمات
لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون في حادث تصادم بين 3 سيارات ميكروباص ونقل بسبب السرعة الزائدة، بالطريق الدولي بأطفيح، وتم نقل الضحايا و المصابين إلى المستشفيات، وأمر ...Wed, 11 Jan 2017 06:45:57 GMT
-
اليوم.. العسكرية تحكم في اتهام بديع و33 آخرين بـأحداث العريش - محيط
تصدر المحكمة العسكرية، اليوم الأربعاء، حكمها على محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و33 آخرين في قضية «أحداث العريش» المتهم فيها بديع بقيادة جماعة…Wed, 11 Jan 2017 06:28:48 GMT
-
اليوم.. الحكم في أمر منع "محمد زارع" من التصرف بأمواله
تصدر اليوم الأربعاء، الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، الحكم في أمر منع الحقوقي محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، من التصرف ...Wed, 11 Jan 2017 06:28:48 GMT