فاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أسطورة نادي ريال مدريد الإسباني، بجائزة أفضل لاعب في العالم 2016، خلال حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والذي أقيم مساء يوم الإثنين في مدينة زيوريخ بسويسرا.

وكشفت تقارير صحفية عالمية، عن أصوات الصحفيين والمدربين وقادة المنتخبات الوطنية لأفضل لاعب في العالم 2016، والتي شهدت عدم تصويت الثنائي الأفضل خلال السنوات الماضية ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لبعضهم البعض.

وأشارت التقارير إلى أن أفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو أعطى أصواته لزملائه في ريال مدريد، جاريث بيل، ولوكا مودريتش، وسيرجيو راموس، بينما صوت ليونيل ميسي لزملائه في برشلونة، لويس سواريز، أندريس إنييستا، ونيمار.

وفي إنجلترا صوت قائد المنتخب واين روني إلي زميله السابق في مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، ولويس سواريز، وجيمي فاردي، بينما المدير الفني للأسود الثلاثة ساوثجيت صوت للثلاثي، كريستيانو رونالدو، وأنطوان جريزمان، ونجولو كانتي.

وذهبت أصوات سيرجيو راموس قائد منتخب إسبانيا، إلي زميله في الفريق كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، وأندريس إنييستا، بينما خوان انطونيو مدرب منتخب تشيلي أعطي أصواته لمواطنه أليكسس سانشيز، وترك الخيارات الأخرى فارغة.

والغريب في جائزة الفيفا هذا العام أن أصوات بلاد مالطا، ومونتسيرات، وبورتوريكو، والصومال، وأوروجواي، لم تذهب إلي البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي.