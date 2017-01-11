بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح برقية تعزية إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عبر فيها عن خالص تعازيه له ولشعب دولة الإمارات في استشهاد عدد من أبناء دولة الإمارات وهم في مهمة ضمن برامج المساعدات الإنسانية في جمهورية أفغانستان الإسلامية نتيجة التفجير الإرهابي الذي وقع في مقر محافظ قندهار والذي أسفر أيضا عن إصابة سفير دولة الإمارات العربية جمعة محمد الكعبي وعدد من الدبلوماسيين سائلا الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهمه وشعب دولة الإمارات وأسر الشهداء وذويهم جميل الصبر ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وأعرب عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا الهجوم الإرهابي الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين والذي يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية وتأييدها لكل ما تتخذه دولة الإمارات العربية المتحدة من إجراءات لمواجهة الإرهاب..مؤكدا موقف دولة الكويت الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره ووقوفها مع المجتمع الدولي للتصدي له وتجفيف منابعه.

كما بعث أمير الكويت برقية تعزية إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في شهداء دولة الإمارات نتيجة للتفجير الإرهابي سائلا الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته أن يلهمه وشعب دولة الإمارات العربية وأسر الشهداء وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وبعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ببرقيتي تعزية مماثلتين.