ندد المتحدث بإسم الكرملين ديميترى بيسكوف اليوم الأربعاء، بالإدعاءات المنسوبة لروسيا حول الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، مؤكدا أن هدف ذلك ضرب العلاقات مع واشنطن.

وقال بيسكوف، حسبما ذكرت قناة “روسيا اليوم” :” إنه ليس لدى الكرملين أى معلومات لإبتزاز ترامب أو كلينتون .. مؤكدا أن موسكو لا تعتمد مثل هذه الأساليب”.

وجاءت تصريحات بيسكوف فى أعقاب نفى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب صحة ما تناقلته وسائل إعلام أمريكية، بشأن امتلاك روسيا “معلومات محرجة” عن حياته الشخصية والمالية ، ووصف تلك المعلومات فى تغريدة له على تويتر ب”الكاذبة” .

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن المعلومات المشار إليها تقع فى وثيقة من 35 صفحة، وتحتوى على معلومات عن الحياة الخاصة لترامب، كما تتضمن معلومات تثبت أن فريق ترامب كان على تواصل مع روسيا خلال الحملة الإنتخابية.