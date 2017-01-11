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الأربعاء 11 يناير 2017 12:11 مساءً
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سرقة المركز الاستكشافي لـ«التعليم»
وزارة التربية والتعليم

سرقة المركز الاستكشافي لـ«التعليم»

الأربعاء، 11 يناير 2017 12:38 م

تلقت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، بلاغا بسرقة المركز الاستكشافي التابع لوزارة التربية والتعليم.   

وقالت الوزارة في بيان صحفى لها إنها قد أحالت واقعة سرقة المركز الاستكشافي فرع الملك الصالح للتحقيق، حيث تم سرقة (1) جهاز حاسب آلي  وبعض الأثاث المكتبي، وجارٍ حصر المسروقات.

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