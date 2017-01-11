قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف ، اليوم الأربعاء ، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس لديه أي خطط للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن الذي سيعقد في فبراير القادم .

وأشارت وكالة أنباء “تاس” الروسية اليوم ، إلى أن بوتين اعتاد أن يحضر هذا المؤتمر ممثلا عن الجانب الروسي منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي.

ويعتبر مؤتمر ميونيخ للأمن ملتقى مهما للحوارات الأساسية والصريحة حيث يجتمع فيه رؤساء دول، ووزراء، ومسؤولون كبار، وجنرالات جيش ، جميعهم يثمنون عاليا هذه الفرصة التي تتيح لهم الحوارات المتعددة الأطراف والأحاديث الثنائية غير الرسمية. ويعتبر المؤتمر مجرد ملتقى للحوار وتبادل الأفكار، ولا يتمتع المشاركون فيه بأية صلاحيات لاتخاذ أية قرارات.