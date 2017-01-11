أعلن متحدث باسم قوات مكافحة الإرهاب العراقية، أبرز القوات التي تقاتل تنظيم “داعش” في الموصل، الأربعاء ان القوات العراقية تسيطر على ما لا يقل عن 80 % من الجانب الشرقي للمدينة.

وتعد مكافحة الإرهاب أبرز القوات التي تقاتل التنظيم في اطار عملية واسعة انطلقت منتصف تشرين الاول/اكتوبر، لاستعادة السيطرة على الموصل، ثاني مدن العراق واكبر معاقل الجهاديين في البلاد.

وقال صباح النعمان المتحدث باسم قوات مكافحة الارهاب “يمكننا القول اننا استعدنا (السيطرة) على 80 إلى 85 ” من الجانب الشرقي للموصل .

ويشارك عشرات آلاف المقاتلين من قوات عراقية في تنفيذ العملية التي تنفذ قوات عراقية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن لاستعادة السيطرة على الموصل .

واستعادت القوات الامنية خلال المرحلة الاولى من العملية السيطرة على مناطق واسعة حول الموصل، لكن المعارك باتت بعدها اكثر شراسة بسبب مقاومة للجهاديين داخل مدينة الموصل.

وبعد هدوء في العمليات، صعدت القوات العراقية بإسناد جوي واستشاري اضافي من قوات التحالف وتمكنت من تحقيق تقدم مع بداية العام الحالي.

وتمكنت خلال الاسبوعين الماضيين من تحقيق تقدم واستعادة السيطرة على مناطق جديدة والوصول لاول مرة الى نهر دجلة، الذي يقع في قلب المدينة ويقسمها الى شطرين.

وعززت القوات الامنية سيطرتها بعد ان فقد الجهاديون القدرة على دعم مقاتليهم الموجودين في الجانب الشرقي غير القادرين على الفرار الى الجانب الغربي من المدينة، بفضل ضربات قوات التحالف الجوي لجسور المدينة خلال الاسابيع الاخيرة.

لكن القسم الغربي من الموصل الذي يضم المدينة القديمة لا يزال تحت سيطرة الجهاديين بشكل كامل ومن المتوقع ان تواجه القوات العراقية مقاومة اكبر هناك.