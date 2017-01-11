خبيرة تربوية: هذا ما أخطأ فيه وزير التعليمالأربعاء، 11 يناير 2017 12:55 م
قالت فادية مغيث، الخبيرة التربوية، إن تطوير العملية التعليمية والامتحانات، تبدأ منذ المراحل الدراسية الأولى، وليس الأخيرة.
وتابعت خلال حوارها ببرنامج “هذا الصباح”، على شاشة “إكسترا نيوز”، أن قرارات وزير التعليم تشير إلى كونه سيعالج “الذيل” وليس الرأس، وإن نظام الامتحان أو التقويم هو أحد مخرجات التعليم وليس مدخلاته، وتغييره لا يجوز سوى بعد ضبط العملية التعليمية من أساسها.
ورأت أن استخدام نظام “البوكليت”، لن يمنع فكرة تسريب الامتحانات من المنبع، ولن يمنع الغش، مشيرةً إلى أن التربويين أنفسهم يفتقدون الأعمدة الأساسية للتربية والتعليم.
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