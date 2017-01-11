 Moheet on google
الأربعاء 11 يناير 2017 12:11 مساءً
روابط سريعة
خبيرة تربوية: هذا ما أخطأ فيه وزير التعليم
طلاب ـ مدارس‎

خبيرة تربوية: هذا ما أخطأ فيه وزير التعليم

الأربعاء، 11 يناير 2017 12:55 م
كتب - عبد الرحمن دياب

قالت فادية مغيث، الخبيرة التربوية، إن تطوير العملية التعليمية والامتحانات، تبدأ منذ المراحل الدراسية الأولى، وليس الأخيرة.

وتابعت خلال حوارها ببرنامج “هذا الصباح”، على شاشة “إكسترا نيوز”، أن قرارات وزير التعليم تشير إلى كونه سيعالج “الذيل” وليس الرأس، وإن نظام الامتحان أو التقويم هو أحد مخرجات التعليم وليس مدخلاته، وتغييره لا يجوز سوى بعد ضبط العملية التعليمية من أساسها.

ورأت أن استخدام نظام “البوكليت”، لن يمنع فكرة تسريب الامتحانات من المنبع، ولن يمنع الغش، مشيرةً إلى أن التربويين أنفسهم يفتقدون الأعمدة الأساسية للتربية والتعليم.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3