 Moheet on google
الأربعاء 11 يناير 2017 12:14 مساءً
روابط سريعة
خلفان: الإرهابيون لا يعرفون معنى الإنسانية
الفريق ضاحي خلفان
الفريق ضاحي خلفان

خلفان: الإرهابيون لا يعرفون معنى الإنسانية

الأربعاء، 11 يناير 2017 12:58 م
متابعات

أعرب الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، عن حزنه بسبب حادث “قندهار” الإرهابي الذي راح ضحيته عدد من الدبلوماسيين الإماراتيين بالإضافة إلى مسئولين أفغان.
وقال خلفان من خلال تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “رحم الله شهداء الوطن في أفغانستان..مهمتهم كانت إنسانية هناك.. الإرهابيون لا يعرفون معنى الإنسانية”.
وكانت مدينة “قندهار” الإفغانية قد شهدت تفجيرا إرهابيا مساء أمس الأربعاء استهدف دار ضيافة مقر “المحافظة” مما أسفر عن وفاة 5 دبلوماسيين إماراتيين و نائب محافظ قندهار، ودبلوماسي أفغاني، وإصابة 12 شخص من بينهم السفير الإماراتي بأفغانستان ومحافظ قندهار.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3