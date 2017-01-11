أعرب الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، عن حزنه بسبب حادث “قندهار” الإرهابي الذي راح ضحيته عدد من الدبلوماسيين الإماراتيين بالإضافة إلى مسئولين أفغان.

وقال خلفان من خلال تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “رحم الله شهداء الوطن في أفغانستان..مهمتهم كانت إنسانية هناك.. الإرهابيون لا يعرفون معنى الإنسانية”.

وكانت مدينة “قندهار” الإفغانية قد شهدت تفجيرا إرهابيا مساء أمس الأربعاء استهدف دار ضيافة مقر “المحافظة” مما أسفر عن وفاة 5 دبلوماسيين إماراتيين و نائب محافظ قندهار، ودبلوماسي أفغاني، وإصابة 12 شخص من بينهم السفير الإماراتي بأفغانستان ومحافظ قندهار.