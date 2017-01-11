محافظ القاهرة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الابتدائيةالأربعاء، 11 يناير 2017 12:38 م
تفقد محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد اليوم عددا من اللجان التي تؤدي بها امتحانات الشهادة الابتدائية (الفصل الدراسى الأول) في أول أيامها، حيث زار مدرسة الجبرتى الابتدائية بإدارة النزهة التعليمية ومدرسة مجمع الملك الفهد المتميز للغات التابع لإدارة غرب مدينة نصر، واختتم جولته التى رافقه خلالها فاطمة خضر مديرة مديرية التربية والتعليم وعدد من قيادات المحافظة بزيارة مدرسة فاطمة الزهراء ـ إدارة عابدين التعليمية .
وأكد المحافظ أن عدد الطلاب بالقاهرة الذين يؤدون امتحانات الشهادة الابتدائية هذا العام بلغ 167 ألف طالب وطالبة موزعين على 801 لجنة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى لجنة خاصة تضم 6 طلاب مرضى بمستشفى 57357 .
واطمأن عبد الحميد خلال الجولة على استقرار اللجان وحسن سير الامتحانات وانتظامها وتطابق الأسئلة مع المقرر من المناهج داخل الكتب وعدم وجود أية شكاوى من اجتياز مادة اللغة العربية والخط التى يؤديها الطلاب اليوم، حيث جاء الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط.
كما وجه المحافظ مديرة مديرية التربية والتعليم ومسئولي الإدارات التعليمية بضرورة تجهيز اللجان كافة وتوفير الأعداد اللازمة من المراقبين، والحفاظ على النظافة العامة داخل المدارس وخارجها ودورات المياه، مع وجود الرعاية الطبية المتكاملة وأدوات الإسعاف السريع بكل لجنة لمواجهة أي طارئ، وتوفير سبل الراحة والتهوية الجيدة للطلاب لتمكينهم من تأدية امتحاناتهم في مناخ ملائم.
من جانبها، أكدت فاطمة خضر مديرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة انتظام الامتحانات فى أول أيامها باجتياز مادة اللغة العربية والخط، وأن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط ولم تتلق غرفة العمليات بالمديرية أية شكاوى ، وسيؤدى الطلاب غدا امتحان مادة الدراسات الاجتماعية طبقاَ للجدول المقرر .
وأشارت خضر إلى أنه تستكمل أيضا امتحانات النقل الإعدادي والثانوي على مستوى القاهرة فى ذات الوقت دون شكاوى طبقا لمواعيد جداول الامتحانات المقررة، مؤكدة جاهزية المديرية لاستقبال أية شكاوى خاصة بالامتحانات وحلها بأقصى سرعة حرصا على مستقبل الطلاب.
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