أدان فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، العملية الإرهابية التي استهدفت دار الضيافة في ولاية “قندهار” الأفغانية بتفجيرين، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكد مفتي الجمهورية - في بيان اليوم الأربعاء - أن استهداف المدنيين والدبلوماسيين وترويع الآمنين أمر ترفضه الشريعة الإسلامية والأعراف والفطرة السليمة حتى في حالات الحرب، ولكن جماعات التطرف والإرهاب لا هم لها سوى تحقيق مصالحها الشخصية حتى ولو تعارضت مع الشرع والأعراف والقيم الإنسانية.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يلهم أهلهم الصبر والسلوان وأن يشفي المصابين شفاءً تامًّا عاجلًا لا يغادر سقمًا.‎