تشهد مدن وبلدات الداخل الفلسطينى المحتل عام 1948، اليوم الأربعاء، إضرابًا عامًا وشاملًا، احتجاجا على قيام سلطات الاحتلال بهدم 11 منزلًا فلسطينيًا في بلدة قلنسوة، يوم الثلاثاء، بحجة البناء بدون ترخيص.

ويأتى هذا الإضراب وفقًا لما ذكرته وكالة “سما” الفلسطينية استجابة لقرار “لجنة المتابعة العليا لفلسطينيى الداخل”، إعلان إضراب عام وشامل غدًا، يشمل كافة مناحى الحياة، بما فيها جهازا التعليم والمدارس.

ودعت اللجنة في بيان صدر عنها، إلى “الوحدة ورص الصفوف، لصد الهجمة الجديدة للحكومة الإسرائيلية ضد الجماهير الفلسطينية في الداخل”.