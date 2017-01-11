 Moheet on google
الأربعاء 11 يناير 2017 12:08 مساءً
روابط سريعة
إضراب عام في فلسطين احتجاجا على هدم منازل بلدة قلنسوة
هدم وتهجير و نكبة جديدة في فلسطين

إضراب عام في فلسطين احتجاجا على هدم منازل بلدة قلنسوة

الأربعاء، 11 يناير 2017 12:37 م
متابعات

تشهد مدن وبلدات الداخل الفلسطينى المحتل عام 1948، اليوم الأربعاء، إضرابًا عامًا وشاملًا، احتجاجا على قيام سلطات الاحتلال بهدم 11 منزلًا فلسطينيًا في بلدة قلنسوة، يوم الثلاثاء، بحجة البناء بدون ترخيص.

ويأتى هذا الإضراب وفقًا لما ذكرته وكالة “سما” الفلسطينية استجابة لقرار “لجنة المتابعة العليا لفلسطينيى الداخل”، إعلان إضراب عام وشامل غدًا، يشمل كافة مناحى الحياة، بما فيها جهازا التعليم والمدارس.

ودعت اللجنة في بيان صدر عنها، إلى “الوحدة ورص الصفوف، لصد الهجمة الجديدة للحكومة الإسرائيلية ضد الجماهير الفلسطينية في الداخل”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3