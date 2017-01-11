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ليكنز مدرب الجزائر: سنفعل المستحيل للفوز بكأس أفريقيا
البلجيكي جورج ليكنز

ليكنز مدرب الجزائر: سنفعل المستحيل للفوز بكأس أفريقيا

الأربعاء، 11 يناير 2017 12:36 م
وكالات

أكد جورج ليكنز المدير الفني لمنتخب الجزائر لكرة القدم أن الجهاز الفنى واللاعبين سيفعلون المستحيل من أجل الفوز ببطولة الأمم الأفريقية التي تنطلق في الجابون بعد عدة أيام.

وقال ليكنز فى حديث خاص مع موقع الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا.كوم “منتخبنا بدأ يستعيد توازنه مقارنة بالبداية الصعبة في تصفيات كأس العالم ونعلم أن منافسة كأس أفريقيا مختلفة تماماً عن المنافسات الأخرى، وما أظنه أن الجزائر ستكون في المستوى خلال المنافسة القارية، فلا يمكنني أن أقدّم أي ضمانات بخصوص النتيجة، لكن بالمقابل سنفعل المستحيل لكي نكون فخورين بمستوانا ونفوز باللقب القاري”.

ويعلم المدرب السابق لمنتخب بلجيكا في كأس العالم كوريا واليابان 2002 أن الفائز بدورة الجابون سيمثّل القارة السمراء في كأس القارات صيف هذا العام، لكنه لا يريد أن يحرق المراحل ويفضّل التركيز على المنافسة مباراة بمباراة، حيث قال “نريد الفوز بهذا اللقب والمشاركة في كأس القارات، لكن ما أحلم به الآن هو الفوز في أول لقاء أمام زيمبابوي، ثم الفوز على منتخب تونس القوي، فأظن أن هاتين المواجهتين هما الأهم في مشوار المنتخب الجزائري خلال بداية هذه السنة”.

وشدد ليكينز على ضرورة التألق في الجابون، قائلاً “بإمكاننا تقديم بطولة في المستوى، فلدينا فريق شاب يملك إمكانيات كبيرة، وخليط بين اللاعبين المحترفين في الخارج وبعض اللاعبين المحليين الذين يلعبون في الدوري الجزائري..إذا كانوا في مستواهم المعهود ومنحناهم الثقة اللازمة، يمكننا تحقيق نتائج طيبة، لأنني أريد من اللاعبين أن يقدّموا 200 في المائة من إمكانياتهم، لكي نكون في المستوى خلال كأس أفريقيا”.

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