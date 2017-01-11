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"مكافحة الإرهاب" العراقية تقتحم 3 أحياء في شرقي الموصل
القوات العراقية

"مكافحة الإرهاب" العراقية تقتحم 3 أحياء في شرقي الموصل

الأربعاء، 11 يناير 2017 12:56 م
وكالات

اقتحمت قوات (مكافحة الإرهاب) العراقية، اليوم الأربعاء، أحياء المالية والصديق و“7 نيسان” في الساحل الأيسر شرقي مدينة الموصل تمهيدا لتحريرها من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابي..فيما تفقد قائد العمليات المشتركة الفريق أول طالب شغاتي الأحياء المحررة بالموصل.

وقال قائد القوات الخاصة الأولى بجهاز “مكافحة الإرهاب” اللواء سامي العارضي - في تصريح صحفي - إن القوات شرعت في اقتحام الأحياء وتوغلت في عمق حيي الصديق و“7 نيسان” وصدت هجوما لمسلحى داعش بسيارة مفخخة لعرقلة عملية التقدم وقتلت العديد من عناصر التنظيم.

وأوضح العارضي أن تحرير جامعة الموصل من عصابات داعش الإرهابية يحتاج الى خطة خاصة بها، مشيرا إلى وجود معلومات تفيد بوجود مواد كيمياوية داخل الجامعة.

ولفت العارضي إلى أن تحرير “جامعة الموصل” التى تطوقها القوات هدف مهم وكبير ولها خطة خاصة بها لوجود أعداد كبيرة من الإرهابيين ولتعدد المنشآت والمباني داخلها، مشيرا إلى أن المعلومات تفيد بتصنيع داعش للمواد الكيماوية داخل الجامعة بواسطة مختبرات الكليات العلمية في الجامعة وتم اتخاذ التدابير والاحتياطات تحسبا لذلك.

من جهة اخري، كشف قائد شرطة محافظة نينوى العميد واثق الحمداني عن أن أحد المواطنين سلم ابنه المنتمي لداعش إلى مديرية “مكافحة الإجرام” لينال جزاءه العادل.

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