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تباين أسعار الدولار فى البنوك الأربعة الكبرى
الدولار

تباين أسعار الدولار فى البنوك الأربعة الكبرى

الأربعاء، 11 يناير 2017 12:35 م
وكالات

تباينت أسعار الدولار اليوم الأربعاء في مستهل التعاملات الصباحية في البنوك الأربعة الكبرى (الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي)، وذلك بعد ارتفاعه أمس لأكثر من 30 قرش شراء وبيع .
وبلغ سعر الدولار فى بنكي الأهلي ومصر 18.50 جنيه للشراء، والبيع 18.60جنيه، وفى بنك القاهرة بلغ سعر الدولار 18.55 جنيه للشراء، والبيع 18.70 جنيه.
وفي البنك التجاري الدولي بلغ سعر الدولار 18.65 جنيه للشراء، والبيع 18.75 جنيه .‎

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