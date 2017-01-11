شارك الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية بناء على دعوة من وزارة التنمية الاقتصادية الألمانية وبرنامج الأمم المتحدة في الاجتماع التحضيرى لمبادرة منتدى التمويل الأخضر بسنغافورة والتى أقرتها دول مجموعة العشرين فى اجتماعها الأخير، وشارك في الاجتماع نحو 25 من الشخصيات العالمية المعنية بقضايا الاستثمار والتنمية المستدامة.

وقال عمران - في تصريحات له اليوم - إن الدعوة لم تأت فقط تقديرا للنشاط المكثف الذي تقوم به البورصة المصرية فى مجال الاستدامة، ولكن أيضا لكون البورصة المصرية أحد المؤسسين لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة مما سيكون له أفضل الأثر فى التأكيد على دور المبادرات الدولية لرفع قدرات الدول النامية فى تطبيق الاستدامة.

وأضاف أن مبادرة منتدى التمويل الأخضر تأتى فى مرحلة شديدة الأهمية للأسواق الناشئة تتطلب تضافر الجهود لزيادة استفادة الدول النامية من الفرص المتاحة فى مجال التمويل الأخضر، وأن تتمكن من المشاركة فى وضع وصياغة توجهات أجندة السياسة الدولية فى هذا الشأن.

وأوضح رئيس البورصة أن الاجتماعات ناقشت الجهود الدولية التى يمكن أن تتم لتقوية تطبيقات الاستدامة على المستوى القومى فى الدول النامية، كما ركزت على وضع خارطة طريق للدول النامية لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية أكثر فى الاستدامة على المستوى المحلى.

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماعات التأكيد على ضرورة إحداث توافق ومواءمة بين النظام المالى من جهة وأهداف التنمية المستدامة من ناحية أخرى، فالاستثمار الخاص لا يجب أن ينفصل عن رؤية وتوجهات خطط التنمية فى المجتمع،مؤكداً على الدور الهام الذى يجب أن يلعبه القطاع الخاص فى تمويل استثمارات البنية التحتية وتقليل الانبعاثات والطاقة المتجددة وغيرها من القضايا التى تتعلق بالبيئة.‎