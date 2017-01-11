 Moheet on google
الأربعاء 11 يناير 2017 12:10 مساءً
روابط سريعة
البيئة: غدا بدء فعاليات "المكون الاستثماري لبرنامج إدارة المخلفات الصلبة"‎
وزير البيئة خالد فهمي‎

البيئة: غدا بدء فعاليات "المكون الاستثماري لبرنامج إدارة المخلفات الصلبة"‎

الأربعاء، 11 يناير 2017 12:53 م

تنظم وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، غدا الخميس، فعاليات البدء الرسمي للمكون الاستثماري للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، بحضور الدكتور خالد فهمي وزير البيئة.

ولفتت وزارة البيئة - في بيان اليوم الأربعاء - إلى حضور الدكتورة فاطمة الزهراء محسن رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات للفعاليات ، بالإضافة إلى المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وممثلين عن كل من بنك التعمير الألماني، والتعاون الفني الألماني، والتعاون الاقتصادي الألماني بمصر، والمعونة السويسرية بالقاهرة ، والاتحاد الأوروبي بالقاهرة، بالاضافة إلى عدد من سفراء دول (ألمانيا، سويسرا، وسفير الاتحاد الأوروبي)، وكذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين المعنيين وعدد من رؤساء الجامعات المعنية بمصر، وذلك بمقر بيت القاهرة بالفسطاط.

اقرأ أيضاً:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3