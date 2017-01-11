تنظم وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، غدا الخميس، فعاليات البدء الرسمي للمكون الاستثماري للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، بحضور الدكتور خالد فهمي وزير البيئة.

ولفتت وزارة البيئة - في بيان اليوم الأربعاء - إلى حضور الدكتورة فاطمة الزهراء محسن رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات للفعاليات ، بالإضافة إلى المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وممثلين عن كل من بنك التعمير الألماني، والتعاون الفني الألماني، والتعاون الاقتصادي الألماني بمصر، والمعونة السويسرية بالقاهرة ، والاتحاد الأوروبي بالقاهرة، بالاضافة إلى عدد من سفراء دول (ألمانيا، سويسرا، وسفير الاتحاد الأوروبي)، وكذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين المعنيين وعدد من رؤساء الجامعات المعنية بمصر، وذلك بمقر بيت القاهرة بالفسطاط.