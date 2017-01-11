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الأربعاء 11 يناير 2017 12:12 مساءً
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اعتقال 60 من رجال الأعمال في تركيا على خلفية محاولة الانقلاب
الشرطة التركية

اعتقال 60 من رجال الأعمال في تركيا على خلفية محاولة الانقلاب

الأربعاء، 11 يناير 2017 12:32 م
وكالات

أفادت وسائل إعلام رسمية في تركيا، باعتقال 60 من رجال الأعمال للاشتباه في وجود علاقات تربطهم بحركة يزعم أنها المسئولة عن محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في شهر يوليو الماضي.

وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية اليوم الأربعاء أن المعتقلين يواجهون اتهامات تتعلق بالانتماء إلى الحركة التي يتزعمها رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية فتح الله جولن الذي تتهمه تركيا بتدبير محاولة الإنقلاب الأخيرة.

يشار إلى أن تركيا اعتقلت وطردت عشرات الآلاف من الأشخاص من أتباع هذه الحركة لتطهير القطاعين العام والخاص.

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