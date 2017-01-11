 Moheet on google
الأربعاء 11 يناير 2017 09:18 صباحاً
روابط سريعة
الجيش اليمني يتصدى لهجوم عنيف للانقلابيين في الجوف
الجيش اليمني

الجيش اليمني يتصدى لهجوم عنيف للانقلابيين في الجوف

الأربعاء، 11 يناير 2017 10:18 ص
متابعات

تصدت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، خلال الساعات الماضية، لهجوم عنيف شنته مليشيا الحوثي وصالح على مواقع عديدة في مديريتي المصلوب والغيل بمحافظة الجوف.

ونقل موقع “يمن برس” عن مصادر عسكرية، أن “قوات الجيش والمقاومة تمكنوا من كسر هجوم الميليشيات على منطقة سداح ووقز بمديرية المصلوب، ومنطقة قويحش، بمديرية الغيل، ومنطقة الساقية والسلان بين مديريتي الغيل والمصلوب”.

وتكبدت الميليشيات الانقلابية خسائر بشرية فادحة خلال المعارك التي استمرت عدة ساعات، بينما لاذ بقية المهاجمين بالفرار.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3